Torcida do Bahia terá 90% do público no Ba-Vi da Fonte Nova

O Ba-Vi deste domingo, 12, na Arena Fonte Nova, terá 90% do público destinado para o time mandante, o Bahia. Na partida de volta, no Barradão, que decidirá o campeão estadual, a situação se inverte, com o Vitória com 90% dos torcedores.

Nesta segunda-feira, a assessoria da Arena Fonte Nova anunciou os valores dos ingressos para a partida. A entrada mais barata custará R$ 35 e o mais caro R$ 70. A data de venda dos ingressos acontecerá pela internet e em pontos de venda, mas ainda não tem a data do seu início definida. Na decisão, o Vitória leva vantagem de decidir no seu estádio, além de jogar por dois resultados iguais.

Confira abaixo as torcidas e preços de cada setor para o clássico do próximo domingo:

Bahia:

Oeste Inferior - R$ 60,00 e TOB Cadeira

Norte Inferior - R$ 35,00 e TOB Arquibancada

Leste Inferior - R$ 50,00

Cadeiras especiais - R$ 70,00

Oeste Intermediário - R$ 35,00

Norte Intermediário - R$ 35,00

Oeste Superior - R$ 35,00

Norte Superior - R$ 35,00

Leste Superior - R$ 35,00



Vitória:

Visitantes Inferior - R$ 35,00

Visitantes Intermediário - R$ 35,00

Visitantes Superior - R$ 35,00

