Torcida do Bahia madruga para garantir ingresso extra na Arena Fonte Nova

Os torcedores do Bahia madrugaram no entorno da Arena Fonte Nova nesta quarta-feira, 24, na tentativa de garantir ingressos para a final da Copa do Nordeste. Por volta das 20h desta terça-feira, 23, já era possível notar a presença de alguns tricolores nas bilheterias do estádio.

O movimento aumentou durante a madrugada, quando a fila já tomava conta da ladeira da Fonte das Pedras. Vendas tiveram início às 10h.

Carga Extra

O Esporte Clube Bahia liberou nesta terça-feira, 23, uma "carga extra" de ingressos para a partida contra o Sport, que acontece nesta quarta às 21h45. Foram colocados à venda de 3,1 mil ingressos nas bilheterias do estacionamento EDG. O pagamento só poderá ser efetuado em espécie.

😱😱😱👊🏾🔥🔥🔥JÁ TEM GENTE NA FILA PRA COMPRAR INGRESSO DA CARGA EXTRA! A bilheteria só vai abrir às 10h, mas a Nação Tricolor já marca presença! Que torcida é essa? #BBMP Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia 🔵🔴⚪️ (@ecbahia) em Mai 23, 2017 às 8:58 PDT

📽Aqui é trabalho! Aqui é Bahia! Fomos até a Fonte Nova nesta madrugada e gravamos com o primeiro da fila da venda dos ingressos extras desta quarta! Há uma viatura da polícia no local. Chegou o dia! #BBMP Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia 🔵🔴⚪️ (@ecbahia) em Mai 23, 2017 às 9:17 PDT

