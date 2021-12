Torcida do Bahia joga caxirolas dentro de campo

Revoltos com a atuação do Bahia, os torcedores tricolores jogaram as caxirolas dentro do campo, no primeiro tempo do clássico Ba-Vi, na tarde deste domingo, 28. O placar na Arena Fonte Nova já estava 2 a 0 para o Vitória. Os objetos foram retirados do gramado pelos jogadores do Esquadrão.

As caxirolas jogadas no campo foram distribuídas para a torcida na entrada do estádio. O instrumento, criado por Carlinhos Brown, foi oficialmente apresentado ao público, antes do início do jogo, como um dos produtos oficiais da Copa do Mundo 2014.

adblock ativo