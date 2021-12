Torcida do Atlético-MG planeja homenagem ao goleiro Aranha

Em um gesto de combate ao racismo, torcedores do Atlético Mineiro deixaram a rivalidade de lado ao planejar aplaudir de pé o goleiro Aranha antes da partida contra o Santos, quinta-feira, 25, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

A campanha vem sendo compartilhada pelas redes sociais através de um comunicado que diz: "Se você torce pro Galo e vai ao Independência amanhã, dia 25/09, no jogo contra o Santos, mostre sua solidariedade à luta contra o racismo aplaudindo o goleiro Aranha de pé e espalhando a palavra. Aranha, estamos com você!".

A atitude dos atleticanos mostra solidariedade ao goleiro do Santos que foi alvo de racismo por parte de alguns torcedores do Grêmio durante uma partida pela Copa do Brasil no final de agosto. Entretanto, Aranha deve assistir a homenagem do banco de reservas, já que ele sentiu incômodo na coxa e é dúvida para o jogo.

