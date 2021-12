Torcida baiana se diverte com Mundial de Luta Olímpica

Ue, Urestiv, Ulesting... Ah, desisto! Como é que se diz?", perguntava a conciliadora Paula Daniele. A dúvida era quanto à pronuncia da palavra wrestling (em inglês), nome usado internacionalmente para designar a luta olímpica.

Acompanhada da filha Clara Beatriz, 9, e da amiga, a enfermeira Vanessa Bastos, Paula deixou de lado o banho de mar diário para conferir as primeiras lutas do Mundial Junior de Wrestling, na terça-feira, 11.

Realizado no Centro Pan- americano de Judô, em Lauro de Freitas, o evento - que reúne atletas de 62 países e vai até domingo- teve seu primeiro dia de competições. Ainda na terça, só que à noite, houve a cerimônia oficial de abertura, que contou com a presença do governador Rui Costa, além de estudantes de escolas estaduais e municipais de Salvador e Lauro de Freitas.

Apesar de o wrestling - ou luta olímpica - ser praticado há milhares de anos (com os primeiros relatos datando da Antiga Grécia e Roma), no Brasil e, consequentemente, em Salvador, é algo ainda bastante desconhecido.

Para se ter ideia, é a primeira vez que o Campeonato Mundial de Wrestling ocorre na América do Sul. Fato este que explica, em partes, a curiosidade dos torcedores em relação à luta olímpica - que é dividida em dois estilos: greco-romano e livre.

"Vim mais pela minha filha. Ela faz judô há dois anos e me pediu para trazê-la. Mas, sinceramente, não estou entendendo nada. Não conheço nenhum golpe. Não tem luva? Proteção no rosto? Quimono? É tudo novo para mim" , disse, aos risos, Paula Daniele. Vanessa Bastos compartilhava do pensamento da amiga. "Nunca tinha ouvido falar desse negócio aí. Parece mais uma briga de rua. É bem estranho, viu?", concluiu.

Para o presidente da Confederação Brasileira de wrestling, Pedro Gama Filho, o Mundial em solo baiano é uma excelente oportunidade para findar com a insciência do público leigo.

"Essa ocasião é boa justamente para isto. Apresentar aos brasileiros, aos baianos, esse esporte. É muito importante para a luta olímpica brasileira receber um evento desse porte no país. Alguns dos melhores atletas do mundo estão aqui sonhando em retornar para disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Ao Brasil, tem a importância de um evento-teste. Já para os estrangeiros, é uma primeira experiência para aclimatação", destaca.

O outro lado

Mas até que houve, entre os presentes, torcedores que não só conheciam a luta olímpica, como aproveitaram a ida ao CPJ para extrair novos ensinamentos com o esporte.

Foi o caso de Julio César Vieira e Márcio Vergene, dois faixa-pretas. O primeiro é mestre em aiquidô. O segundo, em jiu-jitsu. Ambos conferiram as primeiras lutas do mundial com o mesmo pensamento. "Numa metáfora: cheguei aqui com o copo meio cheio, pois já tinha alguma noção deste esporte. Saio com o copo cheio, pois, ao observar técnicas da luta olímpica ou do wrestling, tentarei usá-las no aiquidô", afirmou Júlio César.

