Torcedores sofrem em Conquista, mas garantem apoio no futuro

A torcida apoiou, confiou, sofreu e esteve unida pelo Bode até os últimos instantes da final de domingo, 3. Vestidos de verde e branco, eles se reuniram em vários pontos de Vitória da Conquista com o desejo de ver, pela primeira vez, o time erguer a taça do Estadual.

Na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), estiveram cerca de 230 torcedores do Bode, segundo os organizadores. Houve de tudo, momentos antes e depois da partida. Mesmo longe dos gramados, sobraram gritos de apoio, rezas, dedos cruzados, cornetas, muita ansiedade e até torcedor que não abriu mão de amuletos da sorte. Tudo para ver o Alviverde quebrar o jejum.

"Meu principal amuleto é a bandeira. Fico agarrada com ela durante toda partida. Hoje, estou aqui com o coração a mil e rezando para que o time se recupere", disse, ainda esperançosa, a técnica de enfermagem Michely Bispo, logo depois de o Bode levar 3 a 0 nos 23 minutos iniciais.



Após o apito final, em vários cantos da cidade, o clima, que antes era festa, foi de grande tristeza. A aposentada Norma Lúcia Barbosa não conteve as lágrimas com o resultado. Torcedora fiel, ela acompanha desde o início o Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da Conquista, que neste ano completou 10 anos.

"Está difícil até para falar, pois a gente tinha uma grande vantagem, podia perder por até por dois gols de diferença. Com isso, não passava pela nossa cabeça que iríamos perder por esse placar", disse, emocionada.

Para os integrantes da Torcida Organizada Criptonita, que acompanharam a partida em telões espalhados pela cidade, o triunfo do Bahia foi justo, mas eles reclamaram da arbitragem. "O Bahia teve muita ajuda do árbitro. Os dois pênaltis não existiram", avaliou Rômulo Botelho. "A vitória do Bahia foi justa, mas os pênaltis foram irregulares", concordou Lohan Völhers, também da organizada.

Apesar da tristeza, o sentimento continua sendo positivo pela garra e pela força durante todo o Baianão. "A torcida vai continuar acompanhando o Bode, pois somos fiéis. Temos muito orgulho do nosso time por ter chegado até a grande final", acrescentou Botelho.

