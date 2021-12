Torcedores podem trocar garrafas pet por ingressos para Bahia x Avaí

A Arena Fonte Nova faz campanha para os torcedores do Bahia trocarem garrafas pet por ingressos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Bahia enfrenta o Avaí, no domingo, 5, às 19h.

Para promover o descarte adequado de plásticos e a reciclagem, os torcedores poderão trocar seis garrafas pet de 2 litros por um ingresso do setor Cadeira Especial Intermediário. Cada pessoa pode receber até, no máximo, dois ingressos, caso leve o dobro de garrafas. Ao todo, serão disponibilizados 100 ingressos, por ordem de chegada dos torcedores.

A troca das garrafas acontece na recepção da Arena, com acesso pelo EDG, na Ladeira Fonte das Pedras, nesta quinta-feira, 2, e sexta-feira, 3, das 9h às 18h e no sábado, 4, das 9h às 13h. Os interessados precisam se cadastrar pelo site da Arena Fonte Nova, já que os ingressos serão disponibilizados na página virtual, até o dia 5.

O torcedor deve apresentar documento de identificação original com foto, CPF, e-mail e telefone para contato no ato da troca.

