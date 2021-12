Torcedores já começam a chegar na Arena Fonte Nova

A pouco mais de quatro horas antes da bola começar a rolar no Ba-Vi que marcará a inauguração Arena Fonte Nova na tarde deste domingo, 7, os torcedores do Bahia e Vitória já começam a chegar ao estádio.

Um deles é o corretor de imóveis Valdemar Martinez, que trouxe os filhos Victor e João Victor para a inauguração da Arena. Segundo o pai, um dos filhos torce pelo Bahia e o outro pelo Vitória.

"As expectativas já foram superadas só de ver o estádio de fora. Estou esperando que a Arena tenha nível de primeiro mundo. Viemos para contribuir e torcemos para que, nesta festa, haja paz", disse Valdemar.

No estádio, o corretor também ficou impressionado com a organização e com o policiamento no local. "Está muito bom. Estou impressionado com o policiamento", afirmou.

Os portões da Arena Fonte Nova foram abertos por volta das 11h30.

