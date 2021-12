Torcedores fazem fila em shopping por ingressos para o Ba-Vi

A procura por ingressos para o primeiro Ba-Vi da decisão do Campeonato Baiano não causou dor de cabeça apenas para o torcedor rubro-negro, que enfrentou muitas filas e confusão na manhã desta quarta-feira, 2.

A torcida tricolor também precisou ter paciência para garantir presença no jogo de ida da final. À tarde, uma longa fila marcou as vendas no balcão Ticketmix do Shopping Paralela. A média de espera chegou a 3 horas.

Segundo a Arena Fonte Nova, 19 mil ingressos haviam sido vendidos até as 18h desta quarta. Os bilhetes de meia-entrada para a torcida do Vitória se esgotaram no primeiro dia de vendas.

A comercialização dos ingressos continua pela internet e nos balcões Ticketmix (shoppings Salvador, Paralela e Iguatemi) e Pida (Piedade e Lapa) das 9 às 22h - para todos os torcedores - e na bilheteria Norte do estádio, que funciona 8h às 17h, apenas para a torcida do Bahia.

Torcedores deram duro para garantir presença no 1º jogo da final do Baianão (Foto: Iloma Sales | Ag. A TARDE)

