Torcedores enfrentam fila para comprar ingressos para Ba-Vi

A procura por ingressos para o Ba-Vi deste sábado, 3, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, provoca enormes filas nas bilheterias da Arena Fonte Nova nesta terça-feira, 29.

Desde do início desta manhã, os torcedores do esquadrão estão concentrados na Bilheteria EDG e Norte da Arena. A comercialização estava prevista para as 9h, mas iniciou apenas por volta das 9h40. E isso causou a revolta de alguns torcedores.

O comerciante Roberto de Jesus, 45 anos, que desde as 6h30 está na arena para a compra do bilhete, crítica o horário do início da venda dos ingressos. "No mínimo, deveria ser iniciado às 8h. Muitas pessoas vão chegar atrasadas no trabalho para vir comprar o ingresso. Para mim está tudo certo, pois meu chefe também é tricolor", disse.

No domingo, apenas sócios puderam comprar os bilhetes. A venda para outros torcedores do tricolor foi liberada apenas na manhã desta segunda-feira, 28.

Os bilhetes mais baratos são para o setor Super Norte, que custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Até a noite desta segunda, quase 9 mil ingressos foram vendidos para o clássico. As filas também foram longas durante o dia.

As lojas da casa tricolor irão vender apenas entradas para o novo setor Lounge Norte - espaço all inclusive, disponível apenas para maiores de 18 anos. O valor da entrada é de R$ 150.

Já para os torcedores rubro-negro, a comercialização será iniciada na manhã desta quarta-feira, 30, com ingressos custando R$ 80 (inteira).

Privilégio

Este é a primeira partida na Fonte Nova em que o torcedor que é sócio e migrou para alguma das modalidades do Arena Tricolor, irá aproveitar o chamado Acesso Garantido. Ou seja, poderá entrar no estádio sem precisar comprar seu bilhete.

