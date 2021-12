Torcedores do Timão querem pedido de desculpa

Cinco torcedores uniformizados, que se identificaram como membros da Camisa 12, foram ao CT do Parque Ecológico nesta segunda-feira, 19, protestar contra Emerson Sheik, que postou no Instagram uma foto dando um selinho em um amigo.

Eles não se conformaram com a foto publicada pelo atacante e prometeram "tumultuar a vida dele" se não houver uma retratação. "Vai beijar a p.q.p. Aqui é lugar de homem", "Respeito é pra quem tem" e "Viado não" diziam as faixas carregadas pelos cinco, que gritavam coisas do tipo "Viado não aceitamos", "Viado é lá no Morumbi" e "Vai beijar mulher, c...".

O porta-voz do grupo, que se apresentou como Marco Antônio, da diretoria da Camisa 12, disse estar representando muitos corintianos que entraram em contato com a organizada. Ele avisou que os protestos serão maiores enquanto o Sheik não assumir o que consideram um erro.

"O mínimo é um pedido de desculpa. Ele joga uma bola? Joga. Representou (a torcida) na Libertadores? Representou. Mas isso não deixa ele sair por aí beijando qualquer um. Vamos tumultuar a vida dele. Hoje, são cinco. Amanhã, 50. Depois, 300 ", afirmou Marco Antônio.

O problema, segundo ele, é a gozação dos rivais. "A gente não tira os bâmbis dizendo que eles são bichas? Aí vem falar que é normal? Para nós, não é normal. Não é homofobia nem nada, mas aqui não", acrescentou o torcedor, tropeçando na coerência.

Marco Antônio, por fim, disse não se importar com a opção sexual de Emerson, desde que ele seja discreto. "Sei lá o que ele faz nos bastidores, mas um jogador importante do Corinthians não pode fazer isso ao ar livre.

'Preconceito babaca'

"O mundo do futebol é muito machista. Quero deixar bem claro que não desrespeitei ninguém, e se alguém sentiu isso, desculpa. Lá era a pessoa Emerson, não o atleta Emerson", disse o Sheik, em entrevista à TV Bandeirantes.

"Tenho imenso carinho pelo Izac (o chef Isaac Azar, o amigo que ele beijou, dono de um restaurante em São Paulo), que agrega muito na minha vida, é um queridão. A esposa dele está grávida de nove meses e a galera levou para um lado negativo. É um preconceito babaca" reagiu.

Além da manifestação do grupo de torcedores no CT houve também ataques na internet a Emerson. "Com todo o respeito que tenho pelo torcedor corintiano, não chamo ninguém de babaca, mas o preconceito é babaca, desnecessário" repetiu. "Tem outras fotos dessa, eu dando selinho no meu filho, em duas amigas. A Hebe beijava todo mundo", lembrou o jogador.

Emerson disse esperar que a foto gerasse reações. "Ali não foi nada sem vergonha, de maldade. A brincadeira foi abordar um assunto que todo mundo bate o pé. Quem se sentiu ofendido, desculpa, mas este sou eu fora de campo", afirmou.

Na rede social em que colocou a foto do beijo Emerson escreveu uma mensagem contra o preconceito: "Tem que ser muito valente, para celebrar a amizade sem medo do que os preconceituosos vão dizer. Tem que ser muito livre para comemorar uma vitória assim, de cara limpa, com um amigo que te apóia sempre. Hoje é um dia especial. Vencemos, estamos mais perto dos líderes", postou.

Prevendo que tipo de coisa enfrentaria, Sheik ainda mandou um recado: "Ah, já ia me esquecer, para você que pensou em fazer piadinha boba com a foto, dá uma pesquisada no meu Instagram todo antes, só para não ter dúvida", anotou o ex-jogador de Flamengo e Fluminense, fazendo menção a fotos em que aparece com mulheres.

Em entrevista ao blog do jornalista Luciano Borges, no site "Terra", Isaac Azar contou que a ideia de Emerson, ao propor o beijo e a foto, era fazer uma espécie de manifestação contra o preconceito e a homofobia. "Vamos polemizar?", perguntou-lhe o Sheik, segundo o amigo.

Isaac contou ao blogueiro que a história começou como uma brincadeira do jogador com a namorada, a modelo uruguaia Maria Ramos. O beijo não foi o primeiro entre Emerson e Azar. Duas semanas antes, ainda de acordo com o relato do chef ao blog, eles deram o "selinho"na inauguração no Rio de Janeiro de uma filial do restaurante de Azar. Os corintianos que protestaram no treino pela manhã foram não mais do que cinco, que fazem parte de uma organizada do Corinthians.

Eles garantiram que só parariam de reclamar do jogador depois que houvesse um pedido público de desculpas de Emerson. "Não viemos aqui por causa do time, que está bem, mas por causa dessa palhaçada que ele fez. Isso não é atitude de um jogador do Corinthians, e o mínimo que queremos é que ele faça um pedido formal de desculpas. Não somos homofóbicos, mas se ele quer fazer essas coisas que vá para outro clube. Aqui no Corinthians, não" disse um dos torcedores, segundo o site "Globoesporte.com".

