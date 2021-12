Torcedores do Flamengo pedem uniforme preto em luto às vítimas de incêndio

Torcedores do Flamengo iniciaram uma mobilização nas redes sociais para pedir que o luto pela morte dos 10 garotos das divisões de base do clube - durante o incêndio que atingiu o Centro de Treinamento no Rio de Janeiro - seja estampado na camisa oficial do time.

A sugestão é criar um terceiro uniforme do clube em tons de preto. Alguns modelos já foram desenhados e abraçados pela torcida, que sugerem colocar os nomes das vítimas em cada faixa da camisa, ou escritos no meio do peito, ao lado do escudo. O objetivo da mobilização é que este apelo chegue ao Flamengo e ao fornecedor de materiais esportivos do clube.

Manto Negro. Minha ideia é um manto com 10 faixas horizontais, em tons de preto. E que seja colocado no estatuto que a cada 10 anos, em todo ano terminado em 9, a camisa 3 seja obrigatoriamente preta por base, em homenagem aos #GarotosDoNinho. pic.twitter.com/hWmAcnLUFg — De Laurentiisᶜʳᶠ (@b_delaurentis) 11 de fevereiro de 2019

