Torcedores do Bahia pagam promessa na Igreja do Bonfim

Muitos torcedores do Bahia aproveitaram a manhã deste domingo, 14, para agradecer pela vitória do tricolor por 3 x 0 sobre a Portuguesa no último sábado, 13. O resultado garantiu a volta do time à Série A do Campeonato Brasileiro depois de sete anos.

Na Igreja do Bonfim, não foram poucas as camisas, as bandeiras e torcedores, que agradeceram e cumpriram promessas. As duas amigas, Luara Fortunato, de 13 anos, e Jamile Vasconcellos, de 14, chegaram bem cedo à igreja e rezaram 15 minutos antes e 15 minutos depois da missa, mesmo sem serem muito religiosas.

"Somos Bahia doentes. Desde pequena vou a todos os jogos", diz Luara. "Meu pai diz que meu primeiro jogo foi aos sete meses", completamenta Jamile.

