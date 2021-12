Torcedores do Bahia invadem Fazendão após derrota

Cerca de 40 torcedores da torcida organizada Bamor invadiram o Fazendão, centro de treinamento do Bahia localizado no bairro de Itinga, por volta de 20h deste domingo, 12.

A polícia chegou e negociou com os torcedores para que o ônibus com os jogadores do Tricolor pudessem entrar. A invasão aconteceu após a derrota do time para o Vitória, por 7 a 3, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo