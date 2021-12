Torcedores do Bahia fazem fila em pontos de venda mesmo com ingressos esgotados

Mesmo com os ingressos esgotados para a partida entre Bahia e Portuguesa, torcedores do tricolor que não adquiriram suas entradas mantém, nesta quinta-feira, 11, a esperança de conseguir um lugar na festa, que pode coroar o retorno do time para a série A do Brasileirão em 2011. Desde as 6h, filas começaram a se formar nos principais pontos de venda em Salvador.

Na sede de praia do Bahia, na avenida Octávio Mangabeira, na Orla, cerca de 30 torcedores se aglomeram à "espera de um milagre", como diz o torcedor Josué Figueiredo, autônomo. Vestido com o uniforme tricolor, o aposentado Edvaldo Oliveira também está na luta para adquirir o seu ingresso. "Não pude vir ontem (quarta) pois meu dinheiro só entrou hoje (quinta)", lamenta.





No Estádio Metropolitano de Pituaçu, palco da partida, entre 40 e 50 torcedores permanecem no local mesmo com uma placa informando: "Ingressos Esgotados". Revoltados, diversos deles reclamaram da desorganização na comercialização das entradas e fizeram denúncias de que os ingressos já estariam sendo revendidos pelo valor de R$ 100. Bahia e Portuguesa se enfrentam a partir das 20h (horário do estado da Bahia) deste sábado, 13, pela 36ª rodada da série B do Brasileirão. A partida pode carimbar o acesso do Esquadrão de Aço à Série A de 2011.

