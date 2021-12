Torcedores do Bahia bloqueiam entrada de posto à espera de ingressos para jogo

Cinquenta torcedores do Bahia fecharam o posto Taquipe 1, localizado na Avenida Paralela, próximo à entrada do Imbuí, na manhã desta sexta-feira, 12, entre 5h e 10h. O grupo reclamava da quebra da promoção estabelecida pelo posto, na qual seria entregue 1 ingresso para o jogo Bahia X Portuguesa, que acontece neste sábado, 13, para quem abastecesse R$ 60 em gasolina Podium. A mesma promoção é válida para partidas do Vitória no Barradão, pela série A do Brasileirão.



Durante o protesto, carros dos tricolores fecharam as entradas do posto nos dois sentidos. De acordo com o administrador Victor Pacheco, 29, os torcedores aceitaram deixar o local após a gerência do posto garantir um ingresso para a próxima partida do Bahia em Pituaçu contra o Santo André, no sábado, 20. "Já abastecemos, entregamos nome, número do documento e a placa do carro e eles garantiram que vão dar o ingresso do próximo jogo. Para não ficar no prejuízo a gente fez isso, mas ficamos extremamente chateados. Ficamos apreensivos, mas vamos ter que confiar (que eles entreguem o ingresso na próxima partida)", explicou. A reportagem do A TARDE On Line tentou contato com a administração do posto, mas o telefone do estabelecimento esteve o tempo todo ocupado.



Reclamação - A confusão no posto 1 começou após os torcedores que tentavam abastecer nesta sexta, 13, para ganhar o bilhete para o jogo Bahia x Portuguesa, descobrirem que não havia mais ingresso disponível. Os tricolores argumentaram que a promoção vinha acontecendo no posto desde o Campeonato Baiano e que os ingressos eram sempre entregues na véspera da partida. Acostumados com esta rotina, vários torcedores se dirigiram ao posto nesta sexta-feira, um deles por volta das 4h da manhã, com o objetivo de pegar o ingresso.

Algumas pessoas afirmaram que, ao chegarem ao posto, tiveram a confirmação de que o ingresso seria entregue hoje, mas, por volta das 6h, foram informadas por frentistas que os bilhetes haviam sido distribuídos no dia anterior. "Sempre peguei meus ingressos sem problemas", disse o tricolor Jeferson Maciel.

O comerciante Isaías Batista disse que não conseguiu comprar ingresso na bilheteria de Pituaçu e se dirigiu ao posto na esperança de conseguir o acesso para o jogo. O administrador Victor Pacheco afirmou que as informações estavam desencontradas. "Alguns funcionários dizem que o ingresso foi entregue ontem (quinta) às 8h e outros afirmam que foram distribuídos às 20h de ontem", observou, reforçando que os bilhetes sempre eram entregues na véspera dos jogos.

De acordo com o gerente do posto, Robson Pereira, não existiria a obrigatoriedade do ingresso ser entregue na véspera das partidas. Ele disse ainda que houve momentos em que as entradas para os jogos eram liberadas até cinco dias antes e que seria sempre um funcionário da Petrobras que iria ao posto entregar o material aos torcedores. O gerente acredita ainda que a entrega foi antecipada por causa da grande procura por parte dos torcedores e disse que não teria solução a dar porque não haveria ingressos no posto. Foi necessário chegar reforço policial no local a fim de conter os ânimos dos torcedores.

Os postos que participam da promoção são: Posto Escola, ao lado da BR Distribuidora, no Stiep; Posto Mataripe Rodoviária, na saída do terminal rodoviário da capital; Posto Cidade Jardim, na entrada do bairro Cidade Jardim; Posto Taquipe I, o posto 1 da avenida Paralela; Posto Aeroclube, próximo à sede de praia do Bahia, na Orla; Posto Oxalá, antiga fábrica da Coca-Cola, na avenida Vasco da Gama; Posto HGIG Combustíveis, em Busca Vida; Posto J A Sobral, o posto Bonocô, na avenida Bonocô e Posto Aladah, na rua lateral à Skincariol, em Lauro de Freitas.

* Com redação de Giovanna Castro | A Tarde On Line

Leia íntegra de nota oficial encaminhada pela Petrobras:



Para os jogos do Vitória e Bahia no Campeonato Brasileiro das séries A e B, a Petrobras realiza ações promocionais em 9 (nove) postos da rede Petrobras Distribuidora. Atualmente, a cada R$ 60,00 em compra de Gasolina Podium, o consumidor recebe 1 (um) ingresso do Bahia ou do Vitória, para jogos realizados em Pituaçu ou no Barradão, respectivamente.

Para o jogo de amanhã, entre Bahia e Portuguesa, em Pituaçu, a Petrobras disponibilizou para a promoção 700 ingressos, a partir do dia 11 de novembro (quinta-feira). Devido à grande procura, os ingressos se esgotaram no mesmo dia.

