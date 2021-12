Torcedores de Ypiranga e Botafogo vivem ansiedade na luta pelo retorno à elite

O advogado Ari Boa Morte, 73 anos, apertou os lábios para engolir a emoção. Os olhos piscaram acelerado e fez-se um súbito silêncio quebrado apenas pela franca sentença: “É falar no Botafogo e eu começo a ficar assim. Dá logo um troço aqui no peito. Uma dorzinha”.

Os braços abertos e levantados de Ari seguravam um bandeirão do clube, cujas franjas caiam molengas escondendo o escudo da camisa. O alvirrubro ganhou o último título baiano em 1938, ano em que Ari nasceu. Como explicar então esse amor não compensado?

Dos batuques do bairro da Liberdade talvez gingue a versão aurinegra da marota pergunta. Edgar Santana, 83, é torcedor do Ypiranga por recomendação hereditária. Seu pai, Luis Santana, foi centro-médio do clube nos anos 30, tendo sido companheiro de Apolinário Santana, o Popó – maior craque da história do Mais Querido.

“Meu primeiro jogo na vida foi um Ypiranga 3x1 Flamengo, no Campo da Graça. Tinha oito anos. Ali virei torcedor de corpo e alma”, diz Edgar.

Neste domingo, 1, os dois decanos viverão uma emoção especial. Ás 13h45, em Pituaçu, na preliminar do jogo do Bahia, Botafogo e Colo-Colo jogam a partida de ida das semifinais da Segunda Divisão.

Às 15 horas, no estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe, o Ypiranga encara a Jacuipense. É só o primeiro jogo. Ao fim do segundo, na próxima semana, os vencedores dos confrontos terão vaga garantida na Primeira Divisão do Campeonato Baiano de 2013.

Emoção - Ari não vai a Pituaçu assistir ao jogo. Culpa daquele troço, aquela dorzinha no peito que os médicos ainda não identificaram a razão. Para prevenir, a esposa Áide o proibiu de ir a estádio.

“Vou ficar torcendo para que as rádios narrem a partida. Afinal de contas, o Botafogo tem torcida. Vai ser lindo voltar a disputar a elite do Campeonato Baiano”, já sonha.

Edgar, por sua vez, garante que estará em Riachão do Jacuípe. Quer ficar no meio dos amigos, repetindo os anos em que mantinha, na Liberdade, o bar ‘Parada dos Amigos Ypiranguenses’. “Era um sucesso. Isso ajudou a manter o amor pelo clube quando o Ypiranga não disputava nada”, atesta.

Edgar Santana, 83, estará na arquibancada do jogo do Mais Querido contra a Jacuipense. Foto: Arestides Baptista | Ag A TARDE.

No Campo da Graça, Ari assistia aos jogos do Botafogo trepado nas mangueiras e Edgar lembra que o Ypiranga era maioria na “sombra, arquibancada e na geral”.

À Fonte Nova, Ari lembra que já foi armado para tentar matar um árbitro – “Fui com uma garrucha. Não aguentei tanta roubalheira”, diz. Já Edgar prefere recordar os clássicos com o Bahia e a força da torcida aurinegra na antiga praça.

Os dois estádios, hoje, jazem insepultos. Os clubes, por sua vez, brigam pelo renascimento. São dois jogos que separam o grande acontecimento. Ari sente aquela dorzinha apertar mais uma vez. Edgar dispara: “Se for agora, ótimo. Mesmo que não seja, o amor vai continuar”.

Equipes - O time do Botafogo que enfrenta o Colo-Colo, hoje, em Pituaçu, já está definido. Após treino em Terra Nova, a equipe chega a Salvador às 11h30 para se preparar para o jogo de logo mais. O técnico do Bota, Sérgio Veloso, deve formar o time com: Alan; Maicon, Leonel, Clésio e Zé Tiago; Totinga, Rogério, Narcísio e Ramon; Diego Higino e Jeferson.

Já pelo lado do Colo-Colo, campeão baiano de 2006, e rebaixado na temporada passada, os destaques são o goleirão Maikon e o atacante Robert. O Tigre de Ilhéus decide a vaga na final em casa, no próximo domingo.

Do lado do Ypiranga, a torcida aposta suas fichas no atacante Júnior para bater a Jacuipense e decretar o retorno para a elite do Estadual. O jogador, revelado pela divisão de base do Bahia, tem sete gols assinalados, ajudando o Ypiranga a manter o melhor ataque do certame, com 19 tentos. O técnico José Carlos Amaral ainda não definiu o time que irá a campo, mas fala em montar uma equipe com postura ofensiva e não jogar com o regulamento embaixo do braço.

Pelo lado da Jacuipense, os destaques são o meia Stefan, ex-Vitória, e Wilson Júnior, atacante revelado pelo Bahia.

