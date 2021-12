Torcedores de Bahia e Vitória se dividem entre provocações e orgulho

O clima do dia seguinte ao triunfo do Vitória na final da Copa do Brasil, que deu o título ao Santos, é de provocação — por parte dos torcedores do Bahia, é claro. Desde o último apito de Carlos Eugênio Simon no jogo da quarta, 4, os arquirrivais dos rubro-negros divulgam, pela internet, inúmeras brincadeiras com o fato de o clube ter sido o vice-campeão.

Ganham destaque as piadas gráficas com a fama rubro-negra de terminar campeonatos no segundo lugar. Em uma delas, as iniciais ECV são substituídas pela palavra "vice" no escudo do Vitória. Outro internauta criou um distintivo em que a hipotética estrela de campeão da Copa do Brasil é substituída por um doce — o sonho.

O twitter do Sempre Bahia, site de torcedores tricolores, publicou uma charge que mostra um peixe — mascote do Santos — comendo um leão. Na legenda, a seguinte frase "Vice da [Série] A em 93, Vice da [Série] B em 92, Vice da [Série] C em 2006, Vice da Copa do Brasil 2010.Vitória, o time vice de tudo".

Circula também na internet, no blog de torcedores do Bahia bbmp.com.br, um cartaz modificado do filme "O Virgem de 40 anos", estrelado pelo ator Steve Carell. Na imagem, o personagem-título ostenta um escudo do Vitória. Acima da foto, a inscrição "O virgem de 111 anos", em referência à idade do clube rubro-negro.

Ainda no Twitter, torcedores do Bahia afirmam que o novo patrocinador do Vitória será a NASA "para buscar uma estrela no espaço, porque aqui está difícil".

Orgulho – O seguidor rubro-negro, por sua vez, não se deixou abalar. Nas comunidades relacionadas ao Vitória no site de relacionamentos Orkut, a torcida exalta o feito do elenco comandado por Ricardo Silva. "O Leão jogou muito, tanto que virou o jogo. Tivemos muitas oportunidades, mas os guerreiros não tiveram sorte. Perdemos com classe e jogamos com categoria. Valeu, torcedores. O Barradão estava lindo", escreveu uma internauta.

Outro torcedor mostrou estar orgulhoso da luta por parte dos jogadores. "Hoje mostramos que o Vitória tem raça! A tarefa era difícil, já que o Santos era considerado o melhor time do Brasil", lembrou.

Em seu site oficial, o Vitória agradeceu o apoio da torcida em toda a campanha da Copa do Brasil. "O espetáculo orgulha a todos que comandam o glorioso Esporte Clube Vitória. Os torcedres foram gigantes e nossos atletas guerreiros", diz o texto.

Alguns dos 34 mil rubro-negros que estavam no Barradão na final da quarta-feira publicaram vídeos com a festa da torcida do Leão. Veja:

