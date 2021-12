Torcedores da dupla Ba-Vi são proibidos de ir a estádios

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), por meio do Juizado do Torcedor, proibiu nesta segunda-feira, 14, dois torcedores de Bahia e Vitória de frequentar os estádios nos jogos de seus times pelos próximos três meses. Eles foram condenados por prática de violência no clássico Ba-Vi, no domingo, 13, pela final do Campeonato Baiano, no estádio de Pituaçu.

A decisão foi tomada pela juíza Maria Fausta Cajahyba Rocha, que atuou no Juizado durante o jogo. A magistrada determinou a suspensão dos torcedores violentos com base no Estatuto do Torcedor. A medida é válida para todo o Brasil.

A punição começa a ser cumprida já nesta quarta e quinta, 16 e 17, quando os dois times entram em campo pela Copa do Brasil. O tricolor poderá ver o time de perto somente dia 16 de julho (no jogo contra o São Paulo) e o rubro-negro, no dia 20 de julho (no duelo contra o Corinthians).

Pena alternativa

A dupla punida por conta da confusão terá que prestar serviços no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce, em dias de jogos das equipes. Eles terão que se apresentar na unidade duas horas antes e serão liberados somente duas horas depois do apito final.

"O torcedor que se envolve em brigas no entorno de cinco quilômetros dos estádios baianos está sujeito à mesma pena, e se for integrante de torcida organizada, o agravante leva a um rigor maior", declarou a juíza. Os dois serão fiscalizados pelo Centro de Aplicação de Penas e Medidas Alternativas (Ceapa) da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH).

Segundo o TJ, a medida já é aplicada pela polícia inglesa e a punição trouxe benefícios à segurança nos estádios, principalmente para coibir a ação dos hooligans - espécie de torcedor organizado do futebol inglês, que age de maneira agressiva. Tanto que atualmente a maior parte dos estádios da Inglaterra não possuem mais alambrado.

Cambistas punidos

Outras pessoas também foram punidas por atitude criminosa no Ba-Vi. Duas pessoas foram flagradas vendendo ingressos ilegalmente e terão que prestar serviços no mesmo hospital, sempre aos domingos, durante os próximos três meses.

