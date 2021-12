Torcedores chamam Marcelo de macaco e atacam filho do atleta

O jogador Marcelo foi vítima de racismo durante o jogo do Real Madrid e Atlético de Madrid nesta quarta-feira, 5. O brasileiro não entrou em campo, mas foi chamado de macaco enquanto se aquecia numa área vazia do estádio.

Torcedores do Atlético de Madrid imitaram sons de macaco. Sem se satisfazer com as ofensas raciais, os torcedores provocaram o jogador quando ele brincou com o filho Enzo. O grupo gritou que o menino, de quatro anos, não era filho dele. Os torcedores ainda disseram que queriam que o atleta do Real Madrid morresse.

O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0. O Atlético agora precisa vencer pelo mesmo placar na partida de volta. O jogo vale vaga na decisão da Copa do Rei.

