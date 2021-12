Torcedores cearenses são detidos após confusão na orla

Integrantes da torcida do Ceará que se envolveram em uma confusão na Orla de Salvador, na tarde de quarta-feira, 22, foram conduzidos e tiveram que assinar um termo circunstanciado na 9ª Delegacia Territorial, localizada no bairro da Boca do Rio.

De acordo com informações policiais, o trâmite do registro será no tempo normal, o que poderia fazer com que os torcedores ficassem detidos durante a partida contra o Bahia, na noite de quarta, na Arena Fonte Nova.

Segundo relatos do gerente do estabelecimento onde ocorreu a baderna, o bar teve diversos prejuízos. Mesas foram quebradas e contas ficaram sem pagar no local.

