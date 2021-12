Torcedores arriscam vida ao mudar de setor na Fonte Nova

O jornalista de A TARDE Marcos Casé flagrou uma situação de perigo na Arena Fonte Nova. Ele fez um vídeo, e postou no Facebook, que mostra um torcedor mudando de setor durante a partida entre Bahia e Sport, neste domingo, 12.

De acordo com o jornalista cerca de 10 pessoas se arriscaram na manobra e mudaram de área. A ação aconteceu no anel mais alto do estádio.

Eles saíram do super norte, onde os ingressos custam R$ 20 e R$ 10 (meia) e foram para a cadeira especial oeste, com ingressos de R$ 50 e R$ 25 (meia), informou Casé.

A reportagem tentou contato com a assessoria da Arena Fonte Nova mas não obteve sucesso.



Veja o vídeo:







Torcedor "esperto" tem em todo lugar. Aí cai, morre e a culpa é do estádio. #fontedegols #itaipavaarenafontenova #fontenova Posted by Marcos Luiz Casé Góes on Domingo, 12 de abril de 2015

