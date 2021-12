Torcedora que chamou Aranha de 'macaco' vai depor quinta

A torcedora Patrícia Moreira da Silva, flagrada por câmeras de televisão chamando o goleiro Aranha, do Santos, de "macaco", durante partida válida pela Copa do Brasil na Arena do Grêmio, disputada no dia 28 de agosto, dará depoimento à polícia nesta quinta-feira, às 10 horas.

De acordo com familiares, a jovem - que pretende se mudar do bairro onde vive, na zona Norte de Porto Alegre, por causa de ameaças - deve pedir desculpas a Aranha em rede nacional neste domingo.

Além de Patrícia, outros torcedores identificados pela polícia participando de atos racistas no jogo contra o Santos devem ser ouvidos esta quarta-feira e a quinta-feira.

Na manhã desta quarta-feira, um líder da torcida Geral do Grêmio, o conselheiro do clube Rodrigo Marques Rysdyk, 35 anos, prestou depoimento. Ao deixar a delegacia, "Alemão da Geral" disse apenas que prestou auxílio às investigações e negou presenciar qualquer atitude racista por parte da torcida.

Em razão dos incidentes, o Grêmio será julgado ainda nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e pode, inclusive, ser eliminado da Copa do Brasil por causa da postura de seus torcedores.

