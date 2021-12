A torcedora Rose Kupa, 25 anos, que assistia a um jogo de rúgbi entre Nova Zelândia e Argentina no sábado, 6, na cidade de em Napier, invadiu o gramado do estádio nua.

Kupa invadiu o campo cobrindo os seios com as mãos e, rindo, deu ainda um tapa nas nádegas do jogador neozelandês Israel Dagg. A moça foi retirada do gramado por sete seguranças. A atitude gerou críticas aos seguranças, que teriam abusado da força contra a jovem.

A mulher foi advertida e ficará dois anos impedida de entrar no estádio McLean Park por comportamento inadequado.

Assista ao vídeo do momento da invasão:

Da Redação Torcedora nua invade partida de rúgbi; veja vídeo

