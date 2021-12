Durante o jogo entre Villarreal e Barcelona, disputado no domingo, 20, uma torcedora recebeu uma bolada na arquibancada, após chute de Messi, aos 16 minutos de partida. Ela estava na torcida do "Submarino Amarelo" quando foi atingida pela bola.

Com bastante dor, a mulher chegou a ser atendida, imediatamente, pela equipe médica do estádio e foi levada ao hospital local, onde foi constatada a lesão.

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona saiu na frente do placar com Rakitic e Neymar, mas cedeu empate. O jogo terminou em 2 a 2, e o time catalão terá pela frente o Real Madrid, no dia 2 de abril, no Cam Nou.

A torcedora gravou vídeo comentando o assunto

Da Redação Torcedora leva bolada e fratura braço após chute de Messi

adblock ativo