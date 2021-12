Torcedora é atingida por taco de beisebol nos EUA e corre risco de morte

Uma torcedora, que não teve seu nome revelado, foi atingida por um pedaço de um taco que se quebrou durante partida da principal liga norte-americana de beisebol, a Major League Baseball (MLB). Ela foi ferida na cabeça durante partida entre o Boston Red Sox e o Oakland Athletics, em Boston, e corre risco de morte.

A mulher, que estava acompanhada do marido e do filho pequeno, estava sentada na segunda fileira, próxima à terceira base, quando Brett Lawrie tentou uma rebatida e seu taco quebrou. Um pedaço do objeto acertou em cheio a cabeça da torcedora. De acordo com relatos de pessoas que estavam próximas, ela passou a sangrar muito.

A partida foi paralisada enquanto os paramédicos atendiam a mulher ferida, que foi levada o hospital Beth Israel Deaconess Medical Center. O manager do Red Sox, John Farrell, disse que aquele era um momento "assustador". "Tudo que você pensa é na família. Eles vêm a um jogo esperando ter três horas de diversão e, infelizmente, como nossa arquibancada é próxima do campo, um acidente como esse acontece. É certamente assustador."

Estadão Conteúdo

