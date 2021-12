Torcedor mirim do Leão surpreende ao gritar "Bora Baêa"

Um grito de "Bora Baêa" em plena Arena Fonte Nova seria algo trivial se não tivesse saído da boca de um torcedor mirim rubro-negro em pleno jogo do Vitória. Pois é, o fato aconteceu durante a goleada do Leão em cima do Mogi Mirim por 4 a 1, na última terça-feira, 15.

Na ocasião, o garoto João Pedro, de 4 anos, aparece ao lado do pai comemorando a vitória do Leão. Os dois vestem o manto do Leão e gritam "a Fonte Nova é nossa". Tudo vai bem, até que o menino solta um "Bora Baêa". O pai é pego de surpresa e ainda pergunta "o que é isso?".

O momento inusitado foi filmado e divulgado nas redes sociais, repercutindo entre torcedores rubro-negros e tricolores.

A mãe do pequeno, que é torcedora do Bahia, aproveita para brincar com a situação. "Não adianta vestir essa camisa feia, nem levar pra ver jogo. O menino sabe o que quer e tem bom gosto! ‪#‎borabahêa‬ ‪#‎tricolor‬ @sempre_bahia @ecbahia @borabaheeaminhaporra", disse Erica Prado em sua página no Facebook.







