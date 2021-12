Torcedor já pode comprar ingressos para o BaVi

Começa neste sábado, 15, a venda de ingressos para o segundo BaVi do ano, que acontece no dia 23 de março, na Arena Fonte. A torcida do Bahia pode adquirir os ingressos nos balcões do Pida e Ticketmix. Já a torcida do Vitória pode comprar o bilhete no estádio de Pituaçu. Por ser o mandante da partida o tricolor terá a sua disposição 90% da capcidade da arena, enquanto o rubro-negro fica com 10%.

A partir do domingo, 16, até a véspera do jogo, os ingressos começam a ser comercializados nos pontos de venda dos shoppings, no horário de funcionamento de cada um deles. No fim de semana do jogo, dias 22 e 23, as bilheterias da Arena Fonte Nova vendem ingressos para os dois times.

Além desses pontos o torcedor do Bahia pode adquirir ingresso pela internet, também a partir de domingo. As entradas promocionais, são para o setor Leste Inferior (R$ 40), Cadeira Especial Oeste (R$ 50) e Lounge Premium Itaipava (R$ 120). Os bilhetes terão descontos em torno de 20% nos ingressos de inteira.

adblock ativo