Torcedor invade quadra e leva soco de jogador; veja vídeo

Um jogo de basquete da Euroleague foi marcado por uma cena lamentável. Durante a partida entre Banvit, da Turquia, e Buducnost, de Montenegro, que aconteceu na quarta, 7, um torcedor invadiu a quadra para agredir um jogador turco.

Após ver a ação contra o companheiro de equipe, imediatamente o pivô Earl Rowland, do Banvit, reagiu ao desferir um soco no invasor. O golpe foi tão forte que o homem foi parar fora da quadra. Em seguida, os atletas de ambos os times junto com seguranças contiveram a confusão.

O jogo foi válido pelo Grupo H da segunda fase da competição e terminou com a vitória do Banvit por 74 a 68. Confira o vídeo abaixo!

adblock ativo