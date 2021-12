Torcedor entra na Justiça para pôr Grêmio na Copa do Brasil

O torcedor gremista e advogado Daniel Gomes Pereira entrou com uma ação na Justiça Comum pedindo o cancelamento do jogo entre Santos x Botafogo - pelas quartas de final da Copa do Brasil -, além da reinclusão do Grêmio à competição. O clube gaúcho foi excluído após ator racistas dos torcedores durante a partida.

Em entrevista ao site da ESPN, Daniel explicou o motivo do pedido na justiça. "A gente ingressou com ação para cancelamento entre o jogo Santos x Botafogo e determinar que a CBF inclua o Grêmio, pois a CBF marcou o jogo com a exclusão do Grêmio e isso ainda não foi decidido, estão passando por cima desse direito", explicou.

Segundo ele, o Grêmio não se encaixa na punição do artigo 243-G do STJD, que diz respeito à prática de ato indiscriminatório. " Ato indiscriminatório é impedir de entrar em lugar em virtude de origem étnica e o que aconteceu ali foi injúria grave e isso não está previsto nesse artigo que o Grêmio foi punido" , pontuou. Daniel espera conseguir a liminar de cancelamento do jogo até que o Grêmio seja julgado no Pleno.

