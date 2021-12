Torcedor é baleado na saída do Ba-Vi

O saldo do clássico deste domingo, 25, entre Bahia e Vitória, no Estádio de Pituaçu, foi negativo para os torcedores. A saída do jogo foi tensa e tumultuada, com o disparo de tiros por integrantes da torcida organizada do Vitória, Os Imbatíveis.

O adolescente Wesley Oliveira Almeida, de 14 anos, torcedor do Bahia, foi atingido com um tiro nas vértebras cervicais, e não na cabeça, como havia sido divulgado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) e, posteriormente, para o Hospital Jorge Valente, onde está internado.

De acordo com o médico Marcos Lopes, apesar de estar lúcido, o estado de saúde de Wesley ainda é grave. A equipe médica irá esperar um prazo de 72 horas para um diagnóstico mais detalhado do quadro neurológico. Na tomografia computadorizada realizada foi possível detectar três fraturas na região da face.

“O projétil está alojado na coluna cervical. Por enquanto, não tem como afirmar se haverá sequelas. Quanto a cirurgia, vamos esperar o tempo previsto. Nos próximos exames iremos ver se teve lesão ou não na coluna”, relatou, Marcos Lopes, que curiosamente é o coordenador médico do Bahia.

O amigo, Uelder Dantas, 17 anos, que estava com Wesley no momento da tragédia, descarta a hipótese de rixa com integrantes da torcida organizada rubro-negra. “Mesmo Wesley sendo da Bamor, não tem nada a ver. Estávamos voltando para casa. Rolou uma confusão no meio do viaduto (Dona Canô) e ele, curioso, voltou para olhar. Foi na hora do disparo. Eu corri e ele foi atingido. A pessoa que atirou fugiu em direção à comunidade na entrada de São Rafael. Estava de short e camisa preta, com mais dois torcedores da Imbatíveis”

A Polícia Militar ainda não conseguiu identificar os agressores de Wesley.

*Colaborou Débora Fernandes e João Pedro Pitombo l A TARDE

