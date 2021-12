Torcedor do Botafogo em Feira fez festa pelo título

Nem mesmo a distância de 1.220 km que separa o estado do Rio de Janeiro da Bahia foi obstáculo para conter as emoções da dupla de torcedores de Fluminense e Botafogo que residem em Feira de Santana (a 109 Km de Salvador).

Antes mesmo de a bola rolar no Clássico Vovô, realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Vota Redonda (RJ), faixas e torcedores com as camisas das duas equipes podiam ser vistas em Feira.

Enquanto a torcida do Fluminense se concentrou na sede da torcida organiza Axé Flu, na avenida Maria Quitéria, cena que se repete em dias de jogos do Tricolor carioca há exatos três anos, a do Fogão, também como de costume, lotou o restaurante Casa do Sertão, estabelecimento que é palco de alegrias e tristezas dos botafoguenses desde 2011.

Nos dois locais, algo em comum: as cadeiras se transformaram em arquibancadas e tinha até os geraldinos (torcedores em pé) . Homens, meninos e mulheres, com bandeiras, faixas, crianças com chupetas com o escudo do time, e até alguns copos com as cores de suas agremiações, demonstraram que o amor verdadeiro supera os limites da distância.

Entre um gole e outro de cerveja, e aos berros, mesmo do outro lado da telinha, as duas torcidas tentavam empurrar os seus times à vitoria. "Nenseeeeeeeê" e " Fogoooooô" foram os gritos que ecoaram durante os 90 minutos nos dois locais.

Talvez pela necessidade de vitória, poucos torcedores do tricolor prestigiaram a partida. Já os botafoguenses lotaram o espaço na Casa do Sertão.

O local virou um palco de alegria, prevalecendo abraços, beijos, apertos de mãos e até lágrimas de contentamento pelo título conquistado pelo time de coração.

Devido à Lei Seca que impera na cidade, não houve carreata, substituída, porém, por fogos de artifício e o hino do clube, tocado exaustivamente.

adblock ativo