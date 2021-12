Torcedor do Bahia, Dante é chamado pela 1ª vez para Seleção

O zagueiro baiano Dante, do Bayern de Munique-ALE, está entre os 20 jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso contra a Inglaterra no dia 6 de fevereiro no estádio de Wembley, em Londres.

Considerado o melhor zagueiro do futebol alemão pela revista Kicker, da Alemanha, Dante, 29 anos, rodou na base de diversos clubes como Catuense, Galícia, Fluminense-RJ, Matsubara, Capivariano-SP e Juventude, onde se profissionalizou e foi para o Lille, da França, em 2004.

Depois, passou pelo futebol belga e, em 2009, fui para o Mönchengladbach, onde ganhou o prêmio de melhor zagueiro do Campeonato Alemão. Desde o início da temporada 2012-2013 na Europa, Dante está no Bayern.

Em entrevista ao A Tarde Esporte Clube, quando esteve de férias em Salvador em dezembro de 2012, Dante revelou que chegou a ser sondado para se naturalizar alemão, mas afirmou que ainda sonhava em defender a Seleção brasileira. "O Bayern é a base da seleção da Alemanha. Como sou destaque do time, é natural eles pedirem isso. Porém, sonho em defender a Seleção Brasileira".

Torcedor ferrenho do Bahia, Dante afirmou que sonha em um dia defender as cores do Tricolor baiano. "É em Salvador que eu quero criar meus filhos. Por isso, uma proposta do Bahia não precisaria nem ser tão boa quanto outras para eu aceitar. O coração falaria mais alto".

