Torcedor diz não ter danificado cadeira e vai recorrer

O gerente de vendas Romenil Neto, de 30 anos, vai recorrer à Justiça para provar ser inocente da acusação de quebrar uma das cadeiras na Arena Fonte Nova, no último Ba-Vi. Durante o clássico, ele foi fotografado com uma cadeira nas mãos e, depois, postado nas redes sociais como um vândalo.

"Esse torcedor merece ser preso, vamos espalhar a imagem", acusa a legenda que acompanha a foto, postada inicialmente na página de um meio de comunicação popular.

Romenil, que contratou o advogado Enéas Barreto para defendê-lo, desmente: "Vi que a cadeira estava sem parafuso e avisei à orientadora. Entreguei a cadeira e ela levou embora".

"Iremos buscar reparação pelos danos morais sofridos em decorrência das lesões da personalidade de Neto", antecipou o advogado. "Vamos buscar reparação contra o meio de comunicação que divulgou primeiro a foto e ofensas", afirmou Enéas. "Com tantas câmeras, será fácil provar a inocência", completou.

A própria foto, segundo Romenil, é elucidativa. "Pode ver na imagem que estou entregando. A reação das pessoas é de neutralidade", argumentou.

A exposição está custando caro. "Minha irmã ligou, chorando, de Manaus. Clientes dizem: 'como é que um gerente tem credibilidade, sendo chamado de vândalo"', revelou o torcedor. "Quando minha mulher, grávida de três meses, viu a foto, ficou em choque", contou.

Filho do ex-jogador do Vitória Romenil Gonçalves Filho, de 69 anos, Romenil Neto diz que o pai ficou arrasado com a notícia. Neto disse ainda que a empresa na qual trabalha lhe deu um voto de confiança. Vai esperar o desfecho do caso para tomar uma decisão.

Conscientização da torcida - O consórcio que administra a Fonte Nova informou que não acionará judicialmente os responsáveis que danificaram as cadeiras no Ba-Vi, cujas imagens foram captadas pelo sistema interno de vigilância do estádio. A conversa será o caminho para a conservação da praça esportiva.

A assessoria de imprensa da Arena declarou que "a concessionária decidiu que investirá na aproximação com as torcidas e orientação sobre as condutas a serem adotadas no novo equipamento".

Por essa razão, a opção da concessionária foi a de não apresentará publicamente a imagem dos responsáveis pelos atos de vandalismo.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste sábado, 13, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo