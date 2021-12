Torcedor com deficiência dá pontapé inicial na nova Arena

Depois do pontapé inicial dado pela presidente Dilma Roussef na sexta-feira, 5, na cerimônia oficial de inauguração da Arena Fonte Nova, o garoto Artur Nascimento, 13 anos, com paralisia celebral, repetiu o gesto simbólico na tarde deste domingo, 7, já com torcedores presentes no estádio.

Muitos já começam a chegar na Arena para acompanhar a partida que começa às 16h. Antes da partida o público vai curtir um show de astros da música baiana, como Margareth Menezes, Claudia Leitte e Ivete Sangalo, inciado às 14h.

