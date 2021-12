George Douglas, torcedor do Bahia, estava no avião que trazia a delegação do Esporte Clube Vitória para Salvador depois da derrota para o São Paulo. Douglas resolveu provocar os jogadores e começou a cantar o hino do Bahia. A galera do Vitória não aceitou a provocação, mas o vídeo foi parar no youtube. Veja:

Da Redação Torcedor canta hino do Bahia para o Vitória no avião

