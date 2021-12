Torcedor cai de arquibancada no Morumbi e atinge adolescente

Um torcedor do São Paulo despencou da arquibancada superior do estádio do Morumbi na manhã deste sábado, 31, durante a partida entre a equipe paulista e o Grêmio, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e que terminou sem gols.

O torcedor caiu do anel superior do estádio e, na queda, acabou atingindo uma são-paulina. De acordo com informações divulgadas na transmissão da partida no canal Premiere, os dois estavam conscientes quando receberam os primeiros atendimentos.

Os dois torcedores receberam os primeiros socorros no próprio ambulatório do Morumbi e, depois, foram encaminhados de ambulâncias para hospitais próximos do estádio. A assessoria de comunicação do São Paulo informou que os dois passam bem.

A queda do torcedor não foi a primeira no Morumbi. Em 2017, momentos antes do clássico entre São Paulo e Corinthians, o são-paulino Bruno Pereira também despencou do anel superior e morreu ainda antes de chegar ao hospital.

Neste sábado, 46.997 pagantes assistiram ao empate sem gols com o Grêmio no duelo que abriu a rodada do Brasileirão. Foi a estreia de um dos quatro grandes paulistas jogando no horário matutino.

O horário também trouxe um público diferente para campo. Famílias e casais eram presença maciça nas arquibancadas. O clube paulista tem uma das melhores médias de público do campeonato.

