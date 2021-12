Torcedor baleado no BA-VI continua em estado grave

O torcedor do Bahia Wesley Oliveira Almeida, 14 anos, que foi baleado após o jogo entre Bahia e Vitória na noite de domingo, 25, foi submetido a uma tomografia computadorizada no Hospital Jorge Valente para avaliar a gravidade da lesão, no início da tarde desta segunda-feira, 26.

O adolescente foi atingido com um tiro nas vértebras cervicais, e não na cabeça, como havia sido divulgado. A equipe médica irá esperar um prazo de 72 horas para um diagnóstico mais detalhado do quadro neurológico.

Com a tomografia, foi possível detectar três fraturas na região da face. “O projétil está alojado na coluna cervical. Por enquanto, não tem como afirmar se haverá sequelas. Quanto a cirurgia, vamos esperar. Nos próximos exames iremos ver se teve lesão ou não na coluna”, relatou, Marcos Lopes, que curiosamente é o coordenador médico do Bahia.

Por conta do tiro, adolescente não consegue mexer uma das pernas e um dos braços

O jovem Wesley foi baleado após a saída do Estádio Pituaçu e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral do Estado (HGE). Na mesma noite, o garoto foi transferido para o Hospital Jorge Valente, localizado no bairro da Garibaldi.



O amigo da vítima, Uelder Dantas, 17 anos, que acompanhava Wesley no momento da tragédia, descarta a hipótese de rixa com integrantes da Organizada rubro-negra Imbatíveis. “Mesmo Wesley sendo da Bamor, não tem nada a ver. Estávamos voltando para casa, rolou uma confusão no meio do viaduto e ele, curioso, voltou para olhar. Foi na hora do disparo. Eu corri e ele foi atingido. O cara que atirou foi em direção à comunidade de São Rafael. Estava de short e camisa preta, com mais dois membros dos Imbatíveis”

Morte - O caso de Wesley pode não ter sido a única ocorrência de violência após o BA-VI deste domingo, 25. Márcio Chabi Brito, 19 anos, morreu na noite deste domingo, após ser baleado na Narandiba. De acordo com agentes da 11ª CP, amigos da vítima disseram que comemoravam a vitória do time rubro-negro quando torcedores do Bahia passaram atirando. Márcio foi baleado e encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiu.



A polícia ainda não identificou o autor (ou autores) do crime, mas confirma que trabalham com a hipótese de crime envolvendo torcidas do tricolor e leão. Essa também é a linha de investigação da 28ª CP, no Nordeste de Amaralina, que apura a tentativa de homicídio contra Eliane Santos Sampaio.

Ela foi baleada na perna direita e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Há suspeita que Eliane foi vítima de bala perdida durante uma briga de torcida no Vale das Pedrinhas. Agentes estão na rua apurando o crime.

*Colaborou Diego Adans do A TARDE.

