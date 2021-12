Tóquio-2020: Presença de público estrangeiro vai ser debatida neste sábado

Os organizadores da Olimpíada de Tóquio se reunirão com autoridades do governo japonês no sábado, 20, disse o comitê organizador local, e um debate sobre a presença de espectadores estrangeiros deve estar na pauta.

A reunião agendada para as 18h (horário de Brasília) será realizada pelo comitê organizador da Tóquio-2020, o Comitê Olímpico Internacional, o Comitê Paralímpico Internacional, o governo metropolitano de Tóquio e o governo central do Japão, informou a Tóquio-2020 em um comunicado nesta sexta-feira, 19.

A presidente da Tóquio-2020, Seiko Hashimoto, e o executivo-chefe, Toshiro Muto, farão uma coletiva de imprensa após a reunião.

