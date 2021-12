Tom Zé pode ser homenageado pela FBF no Intermunicipal

O cantor e compositor Tom Zé, natural de Irará (128km de Salvador), cidade no interior da Bahia, deve ser homenageado no Campeonato Intermunicipal, pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). O congresso de abertura da competição será realizado no próximo sábado, 1º, às 9h, no Hotel Bahia Othon Palace, e o artista é um forte concorrente a dar nome ao troféu do campeonato.

A 60ª edição da competição terá início no dia 2 de agosto e tem a participação de 66 municípios, de acordo com o site da FBF. O nome de Tom Zé como homenageado já havia sido colocado em discussão no último Congresso do Intermunicipal, em agosto de 2014, contudo, o escolhido acabou sendo o ex-jogador Júnior, pentacampeão mundial pela seleção brasileira.

Caso a homenagem seja confirmada, a equipe vencedora ganhará o troféu Tom Zé. A homenagem é justificada pela contribuição do artista baiano para a música brasileira. Ele fez parte do Tropicalismo ao lado dos baianos Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e do grupo paulista Os Mutantes. O movimento foi responsável pela assimilação de gêneros da música estrangeira misturados com elementos da cultura popular.

