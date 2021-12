Todo Duro minimiza rival e garante que vai 'estraçaiá'

Se em Salvador a expectativa para o duelo entre Reginaldo 'Hollyfield' Andrade e Luciano 'Todo Duro' Torres é grande, em Recife, onde o duelo será realizado, a ansiedade para o desfecho dessa rivalidade histórica tomou proporções ainda maiores. Isso, claro, de acordo com o pernambucano - que se muniu de uma dose extra de provocações.

"Se aquele baiano fica dez minutos tirando foto com fã eu fico duas horas. Aqui ninguém me deixa só, toda vez que saio de casa para treinar, muita gente me para para falar comigo e tirar selfie", garante.

O empresário do atleta, Vicente Cassemiro, aponta que o maior interesse vem dos mais novos, jovens que não viram os pugilistas lutando. "Oxe. Tá todo mundo falando da luta, onde a gente vai é o povo ao redor tirando foto. Essa moçada mais nova é muito ligada na internet, e nossos vídeos que antes tinham 10 mil visualizações, hoje têm 100".

De acordo com o empresário, a expectativa é que o ginásio do Clube Português estoure capacidade máxima. "Vão ser cinco mil pessoas dentro do ginásio e cinco mil fora, querendo entrar", prevê.

E a luta em Salvador? Também terá casa cheia? Todo Duro tem certeza que não. "Como é que vai ter luta em Salvador se eu vou matar ele aqui? Estou pronto pra 'estraçaiá' esse baiano, ele vai sair daqui no caixão!", brada o pernambucano. O caixão, vale ressaltar, já está até comprado.

adblock ativo