Todas as partidas da Copa do Nordeste serão televisionadas

A Copa do Nordeste, competição que volta a ser disputada com destaque no primeiro semestre a partir de 2013, ganhou mais um incentivo. O canal de TV à cabo Esporte Interativo anunciou na última quarta-feira, 26, que transmitirá todos os 62 jogos da competição: 48 da primeira fase, oito das quartas-de-final, quatro das semifinal e dois da decisão, todos com produção e narração.

Para oferecer todas as partidas, a emissora informa que fará parcerias com as operadoras de TV à cabo que já transmitem o canal. Na TV aberta, é a Rede Globo quem fará a transmissão da maior competição regional da atualidade no Brasil.

Sobre o torneio - A Copa do Nordeste, que durará cerca de dois meses (começa em 19 de janeiro e vai até 17 de março), envolverá 16 clubes de sete estados. Da Bahia, Vitória, Bahia e Feirense serão os representantes. Os grupos: A - Bahia, Ceará, ABC e Itabaiana / B - Sport, Fortaleza, Confiança e Sousa-PB / C - Vitória, América-RN, ASA e Salgueiro / D - Santa Cruz, CRB, Campinense e Feirense.

