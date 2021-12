Tocha Olímpica Rio 2016 percorrerá sete cidades da Bahia

Na cerimônia do Comitê Organizador Rio 2016 realizada nesta sexta-feira, 3, em Brasília, ficou confirmado que as cidades de Salvador, Vitória da Conquista, Valença, Senhor do Bonfim, Porto Seguro, Paulo Afonso e Ilhéus fazem parte do grupo de 300 cidades brasileiras que vão receber a tocha olímpica, em maio do próximo ano.

O ato teve a participação da presidente Dilma Rousseff, do presidente do Comitê Organizador, Carlos Arthur Nuzman, atletas paraolímpicos, ex-atletas, além de outras autoridades. O governador da Bahia, Rui Costa, foi representado no evento pelo titular da Representação do governo baiano em Brasília, Jonas Paulo.

O Brasil é o primeiro país da América do Sul a receber os Jogos Olímpicos. chama do maior evento esportivo do mundo chega em maio de 2016, levando a mensagem de paz, união e amizade aos quatro cantos do país.

Tradição olímpica

Como manda a tradição olímpica, a tocha será acesa em cerimônia na cidade grega de Olímpia, berço dos Jogos da Antiguidade, e será trazida de avião ao Brasil. No total, a chama percorrerá 20.000 quilômetros por estradas e ruas do país.

O revezamento começará entre abril e maio de 2016 na capital federal e terminará no Maracanã, onde a pira olímpica será acesa no dia da cerimônia abertura dos Jogos Olímpicos, em 5 de agosto.

Produzida com alumínio reciclado, resina e acabamento acetinado, a tocha pesa entre 1 kg e 1,5 kg e mede 63,5 cm de altura quando fechada, e 69 cm quando aberta.

O revezamento da tocha será restrito ao Brasil, uma vez que o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiu acabar com o revezamento internacional a partir dos Jogos de Londres-2012, devido a protestos ocorridos durante a passagem do elemento olímpico por alguns países antes da Olimpíada de Pequim-2008. (Por Maria Carolina Marcello em Brasília e Pedro Fonseca no Rio de Janeiro)

