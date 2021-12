Títulos e controvérsias marcaram carreira de Schumacher

O alemão Michael Schumacher, que anunciou nesta quinta-feira sua "segunda" aposentadoria na Fórmula 1, colocará fim no dia 25 de novembro, em Interlagos, a uma carreira de 21 anos, que colocou a prova inúmeros recordes da principal categoria do automobilismo mundial.

Ao longo desse período, Schumacher construiu a trajetória mais vencedora da história, mas também uma imagem controversa, por causar incidentes com rivais e dificuldades de relacionamento, até mesmo, com companheiros de equipe, devido a um elevado, e por vezes exagerado, espírito de competitividade.

Em dois anos, episódios ocorridos em decisões de Campeonato Mundial, Schumacher se envolveu em polêmicas que acabaram marcando a sua carreira. Na primeira, em 1994, uma fechada em Damon Hill, da Williams, no Grande Prêmio da Austrália, em Adelaide, acabou dando o título para o alemão, então na Benetton.

Três anos depois, Schumacher, já na Ferrari, tentou o mesmo no GP da Europa, em Jerez, contra Jacques Villeneuve, também da Williams. Na tentativa de tirar o rival da luta pelo título, o alemão jogou seu carro contra o canadense, mas acabou apenas ele saindo da prova. Villeneuve terminou campeão e Schumacher desqualificado do campeonato, perdendo todos os pontos do ano.

O anúncio da aposentadoria - a primeira ocorrera em 2006 - vem depois da divulgação da contratação de Lewis Hamilton, pela Mercedes, escuderia pela qual corre desde 2010, sem resultados expressivos. "É difícil manter a motivação e a energia", explicou nesta quinta-feira o alemão, de 43 anos.

A volta do heptacampeão ao Mundial de Fórmula 1 foi anunciada no dia 23 de dezembro de 2009, surpreendendo o mundo do automobilismo. O retorno às pistas aconteceu no dia 14 de março de 2010, com um sexto lugar no Grande Prêmio do Bahrein.

Seu melhor resultado nesta segunda passagem pela categoria aconteceu nesta temporada, com terceiro lugar no Grande Prêmio da Europa, em Valência. Além disso, o alemão obteve quatro quartos lugares, três em 2010 - Espanha, Turquia e Coreia do Sul - e um em 2011 - Canadá.

A trajetória do alemão também consagrou um palco: o circuito belga de Spa-Francorchamps. Lá, Schumacher estreou em 1991, a bordo de uma Jordan. Um ano depois, já como piloto da Benetton, o alemão venceu seu primeiro Grande Prêmio.

Apesar de ter entrado para a história da escuderia dirigida por Flavio Briatore, foi 1996 que Schumacher começou a virar lenda, com a transferência para a Ferrari. A equipe italiana não conquistava os títulos de pilotos e construtores desde 1979, quando o sul-africano Jody Scheckter levantou a taça.

Foram quatro anos até que Schumacher conseguisse quebrar o jejum com a Ferrari. Em 2000, o alemão venceu nove das 17 provas da temporada e não deu chances aos rivais Mika Hakkinen, bicampeão nos dois anos anteriores, e David Coulthard, ambos da Mclaren, além do seu companheiro Rubens Barrichello, que estreara naquele ano na equipe italiana.

A partir dali, começou uma verdadeira supremacia, como jamais vista antes na categoria. Foram cinco títulos consecutivos, com o recorde de Juan Manuel Fangio, único que conquistara cinco títulos na história da categoria, tendo sido implodido.

Além das conquistas, Michael Schumacher é o piloto que mais venceu provas na história da Fórmula 1: 91. A melhor marca entre outros competidores em atividade é Fernando Alonso, da Ferrari, com 30 vitórias desde 2001.

O alemão também é quem mais subiu ao pódio, ficando 155 vezes entre os três primeiros colocados, contra 106 de Alain Prost, segundo colocado. O maior número de pole positions também é do heptacampeão mundial, 68, contra 65 de Ayrton Senna.

Em pontos ganhos, a vantagem também é grande, pois são 1517, contra 1086 de Fernando Alonso. Nas voltas mais rápidas, são 76, contra 41 de Alain Prost.

O recorde de mais provas disputadas, entretanto, não será quebrado por Schumacher, que chegará a 303 largadas em Interlagos, o que não será suficiente para superar os 326 GPs de Rubens Barrichello.

