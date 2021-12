Titi e Nino Paraíba, os 'senhores Ba-Vi'

Em comum, Titi e Nino guardam mais do que as duas sílabas que compõe a grafia dos seus apelidos. Os dois são os atletas mais experientes da dupla Ba-Vi no que diz respeito ao retrospecto em clássicos. E no próximo domingo, no primeiro jogo da final do Baiano, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, vão estar frente a frente em novo duelo.

Titi, 25 anos, zagueiro tricolor há três temporadas, já participou de 10 dérbis baianos. Seu retrospecto, porém, não é dos mais favoráveis. Foram cinco derrotas, três empates e apenas dois triunfos (o último deles conquistado em maio de 2011).

"O que o torcedor quer saber no fim das contas é quantos títulos ganhamos em cima do rival. Ninguém se preocupa se você venceu dez ou vinte Ba-Vis. O importante é ter conquistas", justifica o beque, puxando a sardinha - sem duplo sentido - para sua brasa.

Em termos de canecos, Titi tem realmente do que se orgulhar. Foi o capitão da conquista do Baianão do ano passado, quando o Esquadrão findou um jejum de 11 anos sem levantar um estadual. "A experiência ajuda, mas cada Ba-Vi tem sua história", aponta.

Poucos jogos - Apesar de já ter envergado a camisa rubro-negra em 146 oportunidades, desde 2009, Nino tem, proporcionalmente, poucas participações em Ba-Vis. Foram apenas nove partidas ante o rival - número inferior a Titi, que chegou dois anos depois ao Bahia. "Não joguei muito por causa do problema no púbis. Machucava muito e fiquei de fora de alguns clássicos", lembra o apoiador.

Enquanto esteve em campo, seu saldo sempre foi positivo. Foram cinco triunfos e quatro tropeços até aqui. Empate ainda não aconteceu. "É sempre bom jogar clássico. É diferente de outra partida e espero continuar dando sorte", completou Nino.

Nos clássicos, o ala rubro-negro ficou em campo 772 minutos e não fez gol. Entretanto, balançar a rede não é o forte do atleta, que tem contrato com o Vitória até 2015. Vestindo o manto vermelho e preto, Nino não passou de seis tentos. "Minha função é ajudar quem faz os gols", disse o destro.

Neste quesito, Titi pode sapatear sobre o adversário. Com um gol marcado na última derrota tricolor, por 2 a 1, na Arena, ele descreve a emoção do feito. "É sempre uma emoção diferente, pois gol em clássicos são difíceis. Ainda mais para mim que sou um jogador de defesa", aponta.

Por outro lado, Nino leva a vantagem em confrontos diretos. Em seis jogos que os dois se enfrentaram, o Vitória faturou quatro jogos e o Bahia, dois. No próximo domingo, novas estatísticas prometem agitar o histórico dos senhores Ba-Vi.

