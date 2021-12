Tite viajará para EUA e Inglaterra para assistir a jogos de gigantes europeus

Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, o técnico Tite deixou claro que uma de suas tarefas no cargo seria acompanhar o máximo possível de partidas no País e no exterior para observar possíveis convocados. Indo nesta linha de trabalho, a CBF anunciou nesta segunda-feira que o treinador irá viajar para os Estados Unidos e a Inglaterra para assistir a partidas de diversos gigantes europeus.

Nesta terça-feira, Tite, o coordenador técnico Edu Gaspar e o preparador físico Fábio Mahseredjian embarcarão para os Estados Unidos. Lá, vão acompanhar na quarta-feira o duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid, em New Jersey, pelo torneio amistoso International Champions Cup.

Depois, o destino da comissão será a Inglaterra, onde assistirão a outras duas partidas amistosas. No sábado, eles estarão no tradicional estádio Wembley para o confronto do Liverpool diante do Barcelona. Depois, em Londres, acompanharão no domingo o jogo entre West Ham e Juventus, que marcará a estreia do time inglês tendo o Estádio Olímpico como casa.

Tite já foi visto em diversas partidas no Brasil e no exterior desde que foi anunciado como novo técnico da seleção em 15 de junho. A estreia do treinador está marcada para o dia 1.º de setembro, contra o Equador, em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a próxima Copa do Mundo.

