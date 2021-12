Tite vai anunciar convocados para amistosos da seleção no dia 16

A próxima lista de convocados da seleção brasileira será conhecida no dia 16 de agosto. Nesta sexta-feira, a CBF confirmou que Tite vai anunciar os seus escolhidos às 11 horas, em sua sede, no Rio de Janeiro, para os amistosos com Colômbia e Peru, nos dias 6 e 10 de setembro. Serão os primeiros jogos do time nacional desde a conquista da Copa América.

Após jogar seis partidas em solo nacional durante a competição continental, a equipe brasileira vai voltar a disputar partidas longe de sua torcida. Ambos os amistosos serão nos Estados Unidos. O primeiro, contra os colombianos, será em Miami, em Hard Rock Stadium.

O duelo seguinte, quatro dias depois, será na cidade de Los Angeles, no outro lado do país, no Los Angeles Memorial Coliseum. O time peruano, por coincidência, foi o rival do Brasil na final da Copa América. Os jogadores da casa venceram por 3 a 1.

Para esta convocação, Tite deve promover mudanças em comparação à lista para a competição continental. O treinador pode chamar novidades, principalmente jogadores mais jovens, com o objetivo de renovar a equipe, visando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

