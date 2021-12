Tite testa seleção com Alex Sandro, Thiago Silva e Coutinho entre os titulares

A seleção brasileira que irá encarar a Bolívia na altitude de La Paz terá (quase) força máxima e Alex Sandro na lateral-esquerda, nesta quinta-feira, pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Outra novidade deverá ser a entrada de Thiago Silva na zaga, além do retorno de Philippe Coutinho ao meio-campo. Ao menos esse foi o indicativo do time que Tite apresentou na tarde desta terça-feira, no segundo treino da equipe na Granja Comary, em Teresópolis.

O time armado por Tite contou com Alisson no gol, Daniel Alves e Alex Sandro nas laterais e Thiago Silva e Miranda na zaga. Marquinhos, que vinha sendo titular, treinou entre os reservas.

No meio-campo, Casemiro, Renato Augusto e Paulinho ganharam a companhia de Philippe Coutinho, com Willian voltando a trabalhar entre os que vão esperar uma chance no banco. Na frente, nenhuma surpresa, com Neymar e Gabriel Jesus. Casemiro foi o escolhido para ser o capitão da equipe.

Foi a primeira atividade de Tite com o grupo completo, mas, como tem sido costume nos treinos que antecedem as partidas de Eliminatórias, apenas os primeiros minutos foram abertos à imprensa.

Minutos antes da atividade desta terça, a CBF informou que o meia Diego foi cortado depois de se apresentar reclamando de dores na coxa esquerda. Nenhum jogador será chamado para o seu lugar, uma vez que Tite havia chamado 24 jogadores em vem dos habituais 23.

