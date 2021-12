Tite sinaliza com chance para atletas que atuam no Brasil ao ver Botafogo x Sport

Técnico da seleção brasileira, Tite despistou ao ser questionado por jornalistas se foi ao Engenhão, na noite desta segunda-feira, para acompanhar a partida entre Botafogo e Sport - vencida pelo time carioca por 2 a 1 -, que fechou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a intenção de observar algum jogador em especial. Tite destacou a importância para as suas análises de ver as equipes nos estádios.

"É muito diferente poder assistir a um jogo ao vivo, no estádio, sentindo a atmosfera e podendo analisar toda a movimentação, não apenas números frios. Não venho com a ideia preconcebida de ver jogador A ou B, venho ver o que o jogo tem a mostrar e o desempenho dos atletas em geral", destacou o treinador.

Tite, que assistiu a partida das cabines de imprensa do estádio, acompanhado do preparador físico Fábio Mahseredjian, que atua na seleção brasileira, deixou claro que ainda há oportunidades para jogadores que atuam no Brasil na montagem da equipe que disputará a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Inclusive no gol, citando o retorno aos gramados de Jefferson, após um longo afastamento, de um ano e quatro meses, devido à uma grave contusão no braço.

"Ainda há tempo para todo mundo. Mas é preciso manter uma regularidade e uma sequência de jogos, não apenas jogar bem durante 15 dias. (Sobre Jefferson) O mais importante é ver o atleta com saúde, o alto nível tem essa exigência para poder desempenhar tecnicamente. A qualidade técnica dele, assim como a do Gatito (que foi titular na ausência de Jefferson), é inquestionável. O Jair (Ventura, treinador do Botafogo) está com um bom problema", brincou Tite, que também pôde acompanhar de perto o atacante Diego Souza, do Sport, que recentemente recebeu chances com ele na seleção.

O comandante do Brasil terá ainda pela frente mais quatro jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial da Rússia. Classificado antecipadamente à Copa, o Brasil lidera o qualificatório com 33 pontos.

O próximo compromisso do Brasil pelas Eliminatórias será em 31 de agosto, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, diante do Equador. Depois, o selecionado nacional enfrentará Colômbia (fora), Bolívia (fora) e Chile (em casa).

