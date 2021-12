Tite faz seis alterações na seleção para amistoso contra El Salvador

O técnico Tite escalou seis jogadores para o segundo amistoso da seleção brasileira que não estavam na configuração inicial do último jogo do Brasil. O time que vai jogar contra El Salvador nesta terça-feira, 11, terá os laterais Alex Sandro e Éder Militão, o goleiro Neto, o atacante Richarlison, o zagueiro Dedé e o volante Arthur. Eles começaram no banco de reservas o jogo contra os Estados Unidos, na vitória por 2 a 0 da última sexta.

Os jogadores treinaram pelo segundo dia em Washington, em mais um dia nublado na capital norte-americana. O amistoso contra El Salvador é considerado um jogo de oportunidade para alguns jogadores ganharem espaço. Com a seleção adversária na 72ª posição no ranking da Fifa, Tite aproveita a chance para mudar a escalação titular e realizar testes.

Os amistosos nos Estados Unidos são a retomada do trabalho da seleção brasileira após a Copa do Mundo da Rússia. O treino desta segunda foi no estádio Audi Field, diferente de onde vai ser realizada a disputa. Devido à condição climática em Washington, não foi possível treinar na arena onde será o jogo, o FedEx Field.

No domingo, após o primeiro treino na capital dos EUA, Militão e Alex Sandro foram escalados para a coletiva com jornalistas e falaram da ansiedade para entrar em campo. "Estamos à procura dessa oportunidade", apontou Alex Sandro. O jogador afirmou ainda que o fato de El Salvador ser considerado uma seleção mais fraca não é motivo para diminuir a atenção em campo. "Queremos sempre mostrar alto nível independente de (os adversários) serem seleções consideradas maiores ou menores", declarou.

"Agora é estar preparado para jogar", comentou Éder Militão, que vai fazer sua estreia na seleção e disse que irá guardar a camisa do primeiro jogo.

